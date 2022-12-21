«الغرف التجارية»: نشرة يومية لأسعار السلع الغذائية لمواجهة المستغلين

كشف عادل نصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن أن ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طالب بإعلان أسعار موحدة للسلع وتعميمها على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب التلاعب بالأسعار.

وأضاف “نصر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن رئيس الوزراء وجه بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، والوقوف على المخزون الموجود من السلع وتحديد الأسعار والإعلان عن منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.

وأكد أن الدولة لديها وعي كامل بحالة الأسواق وما يعنيها هو مصلحة المواطن، وتعمل على حمايتهم ضد التجار الذين يستغلون الفترة الحالية لزيادة أرباحهم، مؤكدًا أنه ستكون هناك نشرة يومية خاصة بالسلع لمنع التلاعب في الأسعار ومواجهة ما يقوم به المستغلين.

رفع أسعار السلع 20%

وأوضح أن تاجر الجملة والتجزئة رفع أسعار السلع 20 % خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك زيادة عن الربح المحدد له بشكل رسمي، مؤكدًا أنه سيتم منع الزيادات غير المبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بشكل قانوني.

وأشار إلى أن ندرة السلع تجعل التجار يتجهون لاستغلال الظروف وارتفاع الأسعار، موضحا أن مصر شهدت أزمة في بعض السلع منها الأرز، وتم استيراد 30 ألف طن لسد العجز، وأن هناك احتياطي من السلع التي يحتاجها المواطنين في الموانئ والمخازن والمصانع تصل إلى 6 و 8 أشهر.

وبين أن الحالة الشرائية انخفضت بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة السلع التي يتم شراؤها من الخارج، انخفضت الكميات التي يتم استيرادها بعد ارتفاع الأسعار.