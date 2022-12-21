الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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ميرهان حسين تكشف سبب إتقانها لتقليد شخصيات النجوم عبر «إنستجرام»

ميرهان حسين
ميرهان حسين

كشفت الفنانة ميرهان حسين، سبب إتقانها لتقليد النجوم في الفيديوهات التي تنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب إجادتها للتقليد

وقالت ميرهان حسين، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها اعتادت على التركيز على أشياء معينة في الشخصيات ولهذا السبب تجيد التقليد لأنها ترى تفاصيل الشخصية مما يمكنها من التقليد. 

وأكدت أن التقليد يشبه إلى حد كبير رسم "الكاريكاتير"، لأنه ينظر للأشياء بشكل معين ويختار أشياء معينة ويبرزها، مشيرة إلى أنها جهزت ستوديو وملابس خاصة للتقليد وعلب كثيرة من المكياج للمساعدة في الوصول للشخصية. 

وعن سبب اتجاهها للتقليد، أكدت أنها منطقة لديها لم ينظر لها أحد ولهذا قررت تظهرها بنفسها، وأسعدها على ذلك فترة كورونا والجلوس في المنزل، مؤكدة أن الأمر بدأ معها بالهزار، وأن هناك شخصيات تقلدها بالصوت والحركات وشخصيات أخرى بالشكل فقط، وأن شخصية فيروز قلدتها بشكلها ولكنها لم تجرؤ على تقليد صوتها.

وأشارت ميرهان حسين، إلى أنها استغلت السوشيال ميديا لأنها تأتيها أدوار فنية بعيدة تمامًا عن شخصيتها في الحقيقة لأنها تحب الكوميديا وكل أدوارها تكون بعيدة عن ذلك. 

ميرهان حسين وميريام فارس
ميرهان حسين  ونبيلة عبيد

 

ميرهان حسين  واليسا
ميرهان حسين  وأنغام
ميرهان حسين تقليد النجوم الشخصيات سبب اجادتها للتقليد ستوديو سبب اتجاهها للتقليد

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