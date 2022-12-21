الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يسلم 145 عقد لتقنيين التعديات على أملاك الدولة

محافظ الغربية يسلم
محافظ الغربية يسلم عقود لتقنيين التعديات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيع وتسليم (١٤٥) عقد لتقنيين التعديات على أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ ضمن الإجراءات التي تتبعتها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون المنظم .

 

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ (١٣٧٤) طلب تمت معاينتهم بالفعل حيث تم قبول (١٢٢٤) طلب ورفض ( ۱٥۰ ) طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون ، ليصل عدد الطلبات الجاهزة للتعاقد (۱۰۸٥) وبلغ عدد العقود المحررة ( ٩٦١ ) عقد بإجمالي مبلغ ۱۲۸ مليون جنيه ومتبقي عدد ( ١٢٤ ) لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

 

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم ، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

 

كما قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة في شوارع مدينة طنطا، رافقه خلالها الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وذلك لمتابعة مدى توفر السلع الغذائية وخاصة الأساسية في الأسواق ومحال بيع السلع بالجملة والتجزئة مع وضع أسعار لكافة السلع المباعة داخل تلك المحال.

 

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من تلك المنافذ والمحال بشوارع ( النحاس، عثمان بن عفان، النادي، الفاتح، ترعة سنارة ، دوران الجملة، دوران النادي، ابن الفارض، مصطفى كامل، المديرية وشارع الأشرف).

 

وشدد رحمي على أصحاب تلك المنافذ والمحال بوضع أسعار كافة السلع بشكل واضح للجمهور، موجهاً رئيسي حي أول وثان طنطا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مديريات الصحة والتموين والبيطري ومباحث التموين لمواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

محافظ الغربية يسلم عقود لتقنيين التعديات
محافظ الغربية يسلم عقود لتقنيين التعديات
محافظ الغربية يسلم عقود لتقنيين التعديات
محافظ الغربية يسلم عقود لتقنيين التعديات
محافظ الغربية يوقع ويسلم ١٤٥ عقد لتقنيين التعديات على أملاك الدولة ابن الفارض استرداد حق الشعب الإجراءات الخاصة التعديات على أملاك الدولة الشروط والضوابط اليوم الثلاثاء أملاك الدولة

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