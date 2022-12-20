قمصان: حققنا المطلوب أمام فاركو وجميع مباريات الدوري صعبة
قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الفريق حقق هدفه خلال مباراة فاركو التي أقيمت على استاد برج العرب، وهو الحصول على النقاط الثلاث والقتال لآخر لحظة من أجل الفوز، في ظل صعوبة جميع المباريات التي يخوضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز.
وأضاف المدرب العام: «فريق فاركو من الفرق المميزة ولديهم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة إيهاب جلال، في المقابل أتيحت لنا العديد من الفرص على مدار المباراة، وأظهرنا إصرارًا وعزيمة على تسجيل هدف الفوز حتى الثواني الأخيرة، كما هي عادة النادي الأهلي ولاعبيه الباحثين دائمًا عن الفوز لإسعاد الجماهير».
وأكد قمصان أن كولر طالب اللاعبين بإضافة الهدف الثاني بعد تسجيل هدف التقدم، والتركيز على مدار المباراة لتحقيق الفوز، وقال إن تغييرات المدير الفني كانت هجومية وموفقة ومنحت الفريق أفضلية في الهجوم.
وأوضح المدرب العام أن الأهلي يخوض كل مباراة على حدة، وأن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة فاركو بمجرد نهايتها، ويتم التركيز والتحضير للمباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل.
وواصل قمصان حديثه: «تعلمنا من الموسم الماضي، حيث خاض الفريق عددًا كبيرًا من المباريات بجانب مشاركات اللاعبين الدوليين، وهو ما تسبب في حالة من الإرهاق الشديد، لهذا يسعى كولر لتجنب هذا الأمر باتباع سياسة التدوير وخلق حالة من المنافسة بين جميع اللاعبين».
واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا ما تكون في ظهر اللاعبين، ولديهم ثقة كاملة في تحقيق الفوز لآخر لحظة من المباراة، والفريق يسعى إلى الانتصارات من أجل إسعادهم.
وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً صعباً على فاركو مساء اليوم ليظل علي صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك اقرب منافسيه.