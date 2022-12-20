الخارجية الأمريكية تُشيد بقرار طالبان الإفراج عن معتقلين أمريكيين

أفرجت حكومة طالبان عن أمريكيين اثنين كانا معتقلين في أفغانستان، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان.. لم يكن الأمر متعلقًا بأي تبادل لسجناء أو معتقلين.. لم يتم دفع أي أموال".

حظر التعليم الجامعي للنساء

وأعلنت حكومة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الفتيات المحرومات أصلًا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.

وقال وزير التعليم العالي ندا محمد نديم، في رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".