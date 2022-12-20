السيطرة على حريق شقة سكنية بالطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بجوار مسجد الدعوة بحي الطالبية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مساعد مدير أمن الجيزة مدير قطاع الغرب.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار بشارع عبد العال فاضل، وأمكن السيطرة على الحريق دون امتداد النيران إلى الشقق السكنية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.