الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق 4 أشخاص قتلوا تاجرًا بسبب خلافات ثأرية بقنا للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، أوراق 4 متهمين بينهم 3 أشقاء إلى المفتي بتهمة قتل تاجر، بسبب خلافات ثأرية، بين عائلتين بمدينة فرشوط، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 5 أكتوبر 2021 ، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين اسعد.س.ا، وشقيقه محمد، وشقيقته شيماء، وأحمد. ج.ا، تهمة قتل المجني عليه محمود فوزي صالحين،  تاجر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمدينة فرشوط.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 5097 لسنة 2021 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3690 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت فيها المتهم الثاني حضوريا، وباقي المتهمين غيابيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الخامس من دور مارس المقبل، للنطق بالحكم.

أحداث القضية إحالة أوراق إحراز سلاح استكمال الجنايات الزراعات

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