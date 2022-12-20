الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص عقرهم ذئب فى قرية السليمات بقنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن هاجمهم ذئب بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، بإصابة 5 أشخاص بعقر ذئب في أماكن متفرقة بجسدهم.

وأسفر ذلك عن إصابة أميرة شحاتة عسران محمود، 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية السليمات، مصابة بعقر ذئب في القدم اليسرى والقدم اليمنى، وإسلام حسن عبدالحفيظ أحمد، طالب، مقيم بنجع خيرب بقرية رفاعة، مصابا بعقر ذئب في الفخذ الشمال، ومحسن رجب تغيان علام، 35 عاما، معلم بالأزهر، مقيم بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في القدم اليسرى، وبشار محمد أحمد رسلان، 16 عاما، طالب، بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بنجع زيدان بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في الفخذ اليمنى، ومحمد أبوالمجد عبدالراضي أحمد، 20 عاما، عامل، مقيم بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في الأذن والصدر واليد اليمنى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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