الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: قمة بغداد هدفها الأساسى إعادة إعمار العراق

قمة بغداد
قمة بغداد

قال الدكتور عبدالرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي، إن قمة بغداد الثانية هي استكمال للقمة بنسختها الأولى والتي تهدف إلى إعادة إعمار العراق ومساعدته حتى يحصل على سيادته وأمنه واستقلاله. 

القمة الثلاثية العربية 

وأكد الدكتور عبدالرحمن المشهداني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية من الممكن أن تسهم في تحسين البنية التحتية للمدن العراقية، وأيضًا حل مشكلة الكهرباء من خلال الربط الشبكي مع دول الجوار الثلاث.

العبث بالأمن العراقي 

وأضاف في حديثه، أن دول الجوار العربية تسعى إلى تدشين السلام والأمن بالعراق، حيث أثر العبث الأمني العراقي على جميع الدول العربية، وبالتالي سلام العراق وأمنه سيعم على باقي الدول الجوار.

عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصاد قمة بغداد الثانية امن واستقلال العراق القاهرة الإخبارية

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