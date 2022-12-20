الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين سيحدد الأهداف العسكرية لعام 2023 الأربعاء

بوتين
بوتين

يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه للعام 2023 خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين الاربعاء، وفق ما أعلن الكرملين الثلاثاء في الشهر التاسع من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا موسعًا لوزارة الدفاع (...) سيتم عرض نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في 2022 وسيتم تحديد المهمات للعام المقبل".

وأضاف: أن وزير الدفاع سيرجي شويجو سيشارك خصوصًا في هذا الاجتماع بهدف "عرض مدى تقدم العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وعملية تزويد القوات المقاتلة شحنات الأسلحة.

وأوضح المصدر نفسه أن نحو 15 ألف مسئول في الجيش الروسي سيشاركون في هذا الحدث عبر تقنية الفيديو.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما عدل بوتين عن عقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام، علمًا بأنه واظب على ذلك منذ العام 2001.

وتعرضت روسيا التي بدأت في فبراير هجوما واسعا على أوكرانيا، لانتكاسات عسكرية كبيرة في الأشهر الاخيرة، أجبرتها على الانسحاب من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا ومن مدينة خيرسون في الجنوب.

واقر بوتين الثلاثاء بأن الوضع "بالغ الصعوبة" في أربع مناطق بجنوب اوكرانيا وشرقها سبق أن أعلنت موسكو ضمها رغم أنها لا تسيطر عليها كليًا.

وشهد العام الفائت أيضًا تعبئة 300 ألف عنصر من الاحتياطيين الروس. لكن هذه العملية تخللتها تجاوزات وأخطاء دفعت آلافًا من هؤلاء إلى الفرار من البلاد.

الكرملين ​​​فلاديمير بوتين اجتماع القادة العسكريين الكبار الاهداف العسكرية الروسية عام 2023

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وائل لطفي

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