ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( LNG SCHNEEWEISSCHEN ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 297 مترا وبعرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35300 طن تشمل: 11218 طن يوريا و 8698 طن رمل و 8115 طن اسمنت و 7269 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30140 طن تشمل: 6419 طن ذرة و 11898 طن فول و 8146 طن خردة و 1802 طن خشب زان و 150 طن بضائع متنوعة و 5842 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1725 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 347 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2381 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121417 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97114 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5004 شاحنة .