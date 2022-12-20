الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( LNG SCHNEEWEISSCHEN ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 297 مترا وبعرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35300 طن تشمل:  11218 طن يوريا و 8698 طن رمل و 8115 طن اسمنت و 7269 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30140 طن تشمل: 6419 طن ذرة و 11898 طن فول و 8146 طن خردة و 1802 طن خشب زان و 150 طن بضائع متنوعة و 5842 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1725 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 347 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2381 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121417 طنًا  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97114 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5004 شاحنة .

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات ميناء دمياط حاويات اخبار دمياط دمياط

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