التحفظ على جثة عجوز صدمتها سيارة فى البحيرة داخل ثلاجة مستشفى وادى النطرون

تحفظت الأجهزة الأمنية، على جثة عجوز تحت تصرف النيابة العامة، داخل ثلاجة مستشفى وادي النطرون المركزي، بعد أن لقيت مصرعها نتيجة اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عامًا، مقيمة بمركز الدلنجات إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورها طريق القاهرة - الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وجرى نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.