الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلي يحقق أول انتصاراته هذا الموسم على حساب إنبي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

حقق فريق الإسماعيلي، فوزا هاما على حساب نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.

سجل هدفي الدراويش، ياو أنور مهاجم الدراويش، في الدقيقة الـ17، عقب تمريرة سحرية من صالح جمعة تجاه المهاجم الغاني المنطلق داخل منطقة جزاء إنبي خلف المدافعين، حيث استقبل الكرة بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ90+1، أضاف باهر المحمدي هدف الإسماعيلي الثاني من ضربة جزاء.

وشهدت أخر 10 دقائق في المباراة إثارة وندية، وتحديدا الدقيقة الـ79، بعدما إشهر محمد معروف حكم الساحة الكارت الأحمر  في وجه مصطفى شكشك لاعب إنبي، بعد حصوله على إنذارين.

وفي الدقيقة الـ82، اشهر معروف الكارت الأحمر مرة أخرى، لكن هذه المرة في وجه محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي، بعد حصوله  أيضا على إنذارين، نتيجة تدخل قوي على لاعب إنبي.

وفي الدقيقة الـ86 تم إشهار الكارت الأحمر 3 مرة والثاني من نصيب إنبي، حصل عليه خالد رضا المدافع، بعد العودة لتقنية الفيديو، نتيجة عرقلة محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي المنطلق بشكل شبه منفرد بالمرمى.

وبلغت المباراة إثارتها، بعد رجوع حكم الساحة محمد معروف لتقنية الفيديو لـ"3" مرة، في الدقيقة الـ90+8، لاحتساب ضربة جزاء لإنبي، ترجمها علي فوزي لهدف الفريق البترولي الوحيد.

وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده لـ6 نقاط، محققا أول انتصاراته هذا الموسم بالدوري، بعد سلسلة من نزيف النقاط المتواصل والنتائج السيئة منذ بدايته وحتى الآن، دفعته للتقدم إلى المركز الرابع عشر، تركا مثلث الخطر بصفة مؤقتة لحين إنتهاء مباريات الجولة الثامنة غد، الأربعاء.

أما إنبي تجمد رصيده عند 6 نقاط، متراجعا للمركز الخامس عشر، وأصبح مصير أحمد عبدالمنعم "كشري"، على كف عفريت، واقتراب من الرحيل عن الفريق البترولي.

الاسماعيلى الدورى المصرى انبى الجولة الثامنة للدوري المصري الدوري المصري موسم 2022 2023 الكارت الأحمر

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