الرعاية الصحية: سعداء بفتح قنوات التواصل لتبادل الخبرات مع الجانب السعودى

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور شبَّاب بن سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والمهندس جمال عبدالناصر، رئيس مجلس إدارة شركة MetWay، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي بالزائرين معربًا عن سعادته لفتح قنوات التواصل لتبادل الخبرات، وبحث أوجه التعاون مع مجلس الضمان الصحي السعودي، والشركات الرائدة في القطاع الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، مما يسهم في مزيد من تطوير خدمات الرعاية الصحية بالبلدين، مؤكدًا مزيدًا من التعاون ما بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة القادمة.

وناقش اللقاء نتائج زيارة الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والوفد السعودي رفيع المستوى المرافق له، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتي شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك ومركز طب أسرة المعمل المشترك العرايشية، والتعرف على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة وتطور خدمات الرعاية الصحية، والاتجاه نحو تطبيق أحدث نظم الرعاية الصحية المتكاملة والتكنولوجيا الصحية والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، ومواكبتها التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة القادمة، في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ونقل التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة إلى الدول العربية للاستفادة من خبراتها، والفرص الاستثمارية التي أتاحتها منظومة التأمين الصحي الشامل للمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتكاملها للمنتفعين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية زيارة الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والوفد السعودي رفيع المستوى المرافق له، لزيارة المنشآت الصحية بالإسماعيلية، والاطلاع على الإنجازات التي تحققت في قطاع الرعاية الصحية على أرض مصر، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الوطن العربي كله.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: نسعى لتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية والضمان الصحي، مؤكدًا مزيدًا من التعاون والاستثمار بين مصر والسعودية في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

ومن جهته، أشاد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والطفرة التي أحدثتها الهيئة بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومنها استراتيجيات إدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمي للخدمات، مشيرًا إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التي حدثت في أي دولة، ومؤكدًا أن ذلك يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع: سعدت بزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، وسرّني ما رأيت من اهتمام ورعاية للمرضى من قِبل الممارسين الطبيين وفريق العمل الرائع، مضيفًا ما شهدناه في محافظة الإسماعيلية نموذج نجاح متميز يُحتذى به في الدول العربية ويستحق الإشادة، ومشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على خلق قنوات تواصل فعالة مع الجانب المصري الشقيق للوقوف على آخر ما توصل إليه قطاع الرعاية الصحية والاستفادة وتبادل الخبرات، ومؤكدًا مزيدًا من التعاون بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدروع التذكارية، للدكتور شبَّاب بن سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والمهندس جمال عبدالناصر، رئيس مجلس إدارة شركة MetWay، مثمنًا جهودهم في الارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وانعكاسات ذلك على تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمنطقة العربية كلها.