الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مبنى دار الإيداع بالكيلو 7 «صور»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مبنى دار الإيداع بالكيلو ٧ بحى الشروق، بحضور النائب جمال الشورى، وفاطمة أنور، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان، وفتحي الجمل، مستشار المحافظ لشئون التضامن الاجتماعي، وعادل العبد، نقيب محامين مطروح، وعدد من مديري الإدارات المعنية. 

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جاء ذلك في إطار عدد من الافتتاحات احتفالا بالعيد القومى لمحافظة مطروح السابع بعد المائة والذي انتصر فيه أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام ١٩١٥.

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وأوضح محافظ مطروح أن إنشاء المبنى يأتي تلبية لمطالب الأهالي في التيسير على أهالى وذوى الأطفال الأحداث بمطروح مشقة وتكاليف السفر للاطمئنان عليهم خارج المحافظة.

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وأوضحت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، أن مبنى الدار يقع على مساحة إجمالية٢٠٠ م٢، منها مبنى على ٩٠ مترا مكون من طابقين ويضم ٣ عنابر وغرفة مشرف، يسع من ٢٠ إلى ٢٥ فردا، وتم إنشاؤه بدعم مالى من وزارة التضامن الاجتماعى.

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ابناء مطروح التضامن الاجتماعي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح دار الايداع

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