إعلامي عراقي: قمة «بغداد 2» مهمة.. والعراق يريد التحرر من الهيمنة الأجنبية

انطلقت فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، قمة بغداد الثانية بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية.

وقال أحمد عماد، الكاتب العراقي ورئيس مؤسسة الشاهد للصحافة والإعلام، إن مؤتمر بغداد الثانى يأتى استكمالا لمؤتمر بغداد الأول، فالعراق محور رئيسى فى النقاشات وهناك دول انضمت لهذا المؤتمر دول على المستوى الإقليمى والدولى والجامعة العربية، مثل البحرين وعمان.

وأضاف عماد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة ركزت على الملف العراقى ودعمه على المستوى الاقتصادى، ومواجهة الإرهاب مثل تنظيم داعش، ومخلفات نظام داعش، بجانب ملفات أخرى مهمة مثل الملف السورى الملف اللبنانى الملف الإيرانى وملفات أخرى.

عماد: العراق يتطلع إلى تعاون مع دول الجوار الجغرافى والإقليمى والعالمى

وأوضح عماد أن العراق يتطلع إلى تعاون مع دول الجوار الجغرافى ودول الجوار الإقليمى والعالمى، مستدركا أن تلك المؤتمرات ربما سترجع بالفائدة إذ ما كانت هناك نوايا إيجابية من الدول التى تحاول السيطرة على القرار العالمى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأوروبية.

وتابع عماد: "نتطلع أن يخرج العراق من طاولة الهيمنة، هيمنة القرار الأمريكى على المنطقة ومحاولة فرض الإيرادات، ونؤكد أن العراق قادر على تحمل مسؤولياته قادر على القيام بقدراته على المستوى العسكرى والاقتصادى والتنموى، والعراق مفتوح أبوابه للجميع بأن يكون هناك تعاون فى ملفات تخدم تلك الدول كما نتطلع إلى شراكة مع دول مهمة مثل دول الجوار العراقى مع أهمية عدم التدخل فى شؤون العراق الداخلية".