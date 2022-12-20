الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلامي عراقي: قمة «بغداد 2» مهمة.. والعراق يريد التحرر من الهيمنة الأجنبية

الاعلامى العراقى
الاعلامى العراقى أحمد عماد

انطلقت فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، قمة بغداد الثانية بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية.

وقال أحمد عماد، الكاتب العراقي ورئيس مؤسسة الشاهد للصحافة والإعلام، إن مؤتمر بغداد الثانى يأتى استكمالا لمؤتمر بغداد الأول، فالعراق محور رئيسى فى النقاشات وهناك دول انضمت لهذا المؤتمر دول على المستوى الإقليمى والدولى والجامعة العربية، مثل البحرين وعمان.

وأضاف عماد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة ركزت على الملف العراقى ودعمه على المستوى الاقتصادى، ومواجهة الإرهاب مثل تنظيم داعش، ومخلفات نظام داعش، بجانب ملفات أخرى مهمة مثل الملف السورى الملف اللبنانى الملف الإيرانى وملفات أخرى.

عماد: العراق يتطلع إلى تعاون مع دول الجوار الجغرافى والإقليمى والعالمى

وأوضح عماد أن العراق يتطلع إلى تعاون مع دول الجوار الجغرافى ودول الجوار الإقليمى والعالمى، مستدركا أن تلك المؤتمرات ربما  سترجع بالفائدة إذ ما كانت هناك نوايا إيجابية من الدول التى تحاول السيطرة على القرار العالمى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأوروبية.

وتابع عماد: "نتطلع أن يخرج العراق من طاولة الهيمنة، هيمنة القرار الأمريكى على المنطقة ومحاولة فرض الإيرادات، ونؤكد أن العراق قادر على تحمل مسؤولياته قادر على القيام بقدراته على المستوى العسكرى والاقتصادى والتنموى، والعراق مفتوح أبوابه للجميع بأن يكون هناك تعاون فى ملفات تخدم تلك الدول كما نتطلع إلى شراكة مع دول مهمة مثل دول الجوار العراقى مع أهمية عدم التدخل فى شؤون العراق الداخلية".

قمة بغداد عمان العراق الملف العراقى تنظيم داعش قمة بغداد الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومراقبة الأسعار بأسواق مدينة الشروق

السفير التركي لدى الأردن يعلن دعم بلاده إلى استقرار العراق

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

دكتور وخبير يجيب.. هل يمكن للأحجار شفاء الأمراض؟

محافظ مطروح يفتتح مبنى دار الإيداع بالكيلو 7 «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية