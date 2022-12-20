الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى

وزير الطيران
وزير الطيران

استقبل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير دولة بلغاريا بالقاهرة، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين  فى مجال النقل الجوى ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلغاريا بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى والوفد المرافق له مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وبلغاريا والتي تشهد تقارباً وتعاوناً في جميع المجالات وخاصة مجال الطيران المدنى.

وناقش الجانبان آليات التعاون بين وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة والحكومة البلغارية وسبل زيادة الحركة الجوية والشحن الجوى بين البلدين خلال الفترة القادمة .

وأعرب السفير ديان كاتراتشيف، عن سعادته باللقاء فى ضوء دعم التعاون بين البلدين فى مختلف مجالات صناعة النقل الجوى مؤكداً أن بلغاريا تسعى لمزيد من التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن.. وأضاف أن الشعب البلغاري مهتم بزيارة  المقاصد السياحية المصرية  لما تتمتع به من تنوع وتميز.

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