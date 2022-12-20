الداخلية تنفى احتجاز رجال مباحث مركز شرطة المحمودية لشخص فى البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يَزعُم احتجاز رجال الشرطة وحدة مباحث مركز شرطة المحمودية بالبحيرة له وبعثرة محتويات شقته.



وبالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية وتبين عدم صحة ادعاءاته، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 18 ديسمبر 2022 تبلغ لمركز شرطة المحمودية من إحدى المستشفيات باستقبالها زوجين مُصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤالهما قررا أنهما حال تواجدهما أمام منزل أحد الأشخاص نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو حدثت بينهم مُشادة كلامية قام على إثرها بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وتبين أنه مطلوب في عدد من القضايا الجنائية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.