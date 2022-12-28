اختراق بسيط لنظام أندرويد يعمل على تعزيز عمر البطارية على الفور

كشف TikTokerhowfinity عن خدعة توفير شحن البطارية المفيدة للغاية، فمن خلال الطرف العلوي الذي يقول إنه يمكن استخدامه على أي هاتف يعمل بنظام Android.

هناك خيار على كل جهاز Android من شأنه أن يحسن بشكل كبير من عمر البطارية ويوقف تحديث التطبيق في الخلفية.

ثم يصور الخبير التقني نفسه يوضح كيف يمكنك إيقاف تشغيل تحديث التطبيق في الخلفية لجميع التطبيقات ذات الصلة، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات على هاتفك ثم النقر فوق "التطبيقات والإشعارات"، يتم النقر على "معلومات التطبيق" وستظهر جميع التطبيقات الموجودة على جهاز Android الخاص به.

كما يجب التحذير الذي يظهر على شاشتك، والذي يوضح أن التطبيقات يمكن أن تستخدم بطاريتك في الخلفية، هذا يعني أن التطبيق يمكن أن يستنزف بطاريتك حتى في حالة عدم استخدامه.

لمنع حدوث ذلك، انقر فوق "تقييد الخلفية" ثم انقر فوق "تقييد".

ستحتاج إلى اتباع هذه الخطوات لجميع التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر.

ومن ثم يجب أن ترى "تحسنًا كبيرًا" في عمر بطارية هاتفك.

وهناك طرق أخرى للحفاظ على البطارية فيما يلي:

اختر الإعدادات التي تستخدم بطارية أقل

اعتمادًا على جهازك، يمكنك:

دع شاشتك تنطفئ عاجلاً.

تقليل سطوع الشاشة.

اضبط السطوع على التغيير تلقائيًا.

قم بإيقاف تشغيل أصوات لوحة المفاتيح أو الاهتزازات.

تقييد التطبيقات ذات الاستخدام العالي للبطارية.

قم بتشغيل البطارية التكيفية.

حذف الحسابات غير المستخدمة.

قم بتشغيل "المظهر الداكن".

استخدم محول الطاقة المرفق بهاتفك

يمكن أن تشحن محولات الطاقة والشواحن الأخرى ببطء أو لا تشحن على الإطلاق. يمكن أن تتسبب أيضًا في تلف هاتفك أو بطاريتك. لمزيد من المعلومات حول الشاحن الخاص بهاتفك، اتصل بالشركة المصنعة للجهاز.

حافظ على البرودة

تجنب المواقف التي يمكن أن ترتفع فيها درجة حرارة هاتفك، خاصةً عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، تنفد بطاريتك بشكل أسرع عندما تكون ساخنة، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، يمكن أن يؤدي هذا النوع من الاستنزاف إلى إتلاف البطارية.

اشحن كثيرًا أو قليلًا حسب الحاجة

لا تحتاج إلى تعليم سعة البطارية لهاتفك بالانتقال من الشحن الكامل إلى الصفر، أو من الصفر إلى الشحن الكامل، نوصيك أحيانًا باستنزاف البطارية إلى أقل من 10٪ ثم شحنها بالكامل طوال الليل.