الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل شمال كاليفورنيا فجر الثلاثاء كما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية لكن لم يصدر أي انذار بوقوع تسونامي.

في تقييم أولي، قال المركز إن احتمال حصول وفيات او سقوط جرحى ضعيف لكن الأضرار المادية ممكنة.

وأكد المركز الوطني للتحذير من تسونامي إنه لا يتوقع حدوث موجات مد.

وتشهد كاليفورنيا بانتظام زلازل ويحذر علماء الزلازل من أنه من شبه المؤكد أن زلزالًا قادرا على التسبب في دمار واسع النطاق سيضرب هذه الولاية في غضون الاعوام الثلاثين المقبلة.

عام 1994، أوقع زلزال بقوة 6,7 درجات في نورثريدج بشمال غرب لوس أنجليس، 60 قتيلا على الأقل وتسبب بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار بينما تسبب زلزال بقوة 6,9 درجات في سان فرانسيسكو عام 1989 بمقتل 67 شخصا.

زلزال كاليفورنيا الزلازل الزلزال أوريكا

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وائل لطفي

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