الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف غموض مقتل شاب عثر على جثمانه فى مسكنه بالمنصورة

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، غموض العثور على جثة شاب متوفى داخل منزله بمدينة المنصورة، وتبين أن السبب جرعة مخدر زائدة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على جثة شاب يدعى «م. أ»، في العقد الرابع من عمره، داخل منزله بمنطقة حى الجامعة.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب كان مسجى على سريره، وكشفت المعاينة المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة مخدر زائدة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الدقهلية جثة مدينه المنصوره جرعة مخدر زائدة المنصورة الدولي محضر بالواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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