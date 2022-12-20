«علاج الإدمان» يستعرض الأثر المجتمعي لحملة «أنت أقوى من المخدرات»

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق "أنت أقوى من المخدرات"، مؤكدا أن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة كذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت الشباب والمراهقين "شباب وفتيات" كذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "13023" كما استهدفت المرحلة السابعة من الحملة "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى كابتن محمد صلاح.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجامعة البريطانية، احتفالية لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولى كابتن محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة مديا هب "media hub “ والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية، والدكتور محمد سعد أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية، والنائبة دينًا هلالى عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة البريطانية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" في شهر رمضان 2022، تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي لوقاية الشباب من المخدرات ، كما ساهمت في زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان.