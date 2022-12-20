الكشف على 350 مواطنًا ضمن قافلة طبية بشبراخيت

نسقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة مع وحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية عزب الكوم التابعة للوحدة المحلية لقرية أورين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم خلالها تقديم الخدمات التالية فى القطاع الطبى، وتم الكشف على 350 حالة من خلال تخصصات "أطفال- جلدية- باطنة- رمد- نساء".

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدعم القافلة بسيارة أسطوانة غاز بعدد 200 أسطوانة بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة بها جميع المواد الغذائية المدعمة.

وتم الرد على شكاوي واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين، وقامت مديرية الطب البيطرى برش وتجريع 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

كما تمت التوعية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وأهمية التأمين على الحيوان والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان، وخلال القافلة تمت التوعية بالمشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر.

قافلة طبية بعزبة الهجين بالدلنجات

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية علاجية بعزبة الهجين التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين، حيث تم الكشف على 450 حالة من خلال التخصصات (باطنة- أطفال- رمد- أسنان- عظام- تحاليل طبية"، مع صرف العلاج وعمل نظارات بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.