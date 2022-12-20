عاطل يسرق أموال شقيقه في المعادي

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص؛ لسرقته مبلغ مالى من داخل مسكن شقيقه بمنطقة المعادي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه فى جزء من المبلغ المالى وإخفاء باقى المبلغ المستولى عليه لدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، طبنجة وخزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة المشار إليها.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.