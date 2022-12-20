البنك الدولى: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد البنك الدولي أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يُقيد بالتعليم الأساسي نحو ٢٥ مليون طالب، ويوجد أكثر من نصف عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية، و23% في المرحلة الإعدادية، مما يعكس تقريباً صافي معدل القيد العام في هذه الفئة العمرية، ويقدم القطاع العام الخدمة التعليمية لنحو 90% من الطلاب المقيدين، إلا أن هذه النسبة تتخفض في التعليم قبل الابتدائي (رياض الأطفال) ومرحلة التعليم الثانوي.

وأشار البنك الدولي في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، إلى أن هناك أكثر من مليون معلم يعملون في قطاع التعليم، في حين يبلغ عدد الإداريين نحو 500 ألف موظف، مؤكدًا أن قطاع التعليم يعد إحدى الركائز الأساسية لرأس المال البشري، ويعد الاستثمار في توفير خدمات تعليمية أعلى جودة وأكثر شمولاً من المتطلبات الأساسية لغد أفضل. وينص دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ على إلزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها لمدة ١٢ عامًا، وعلى تخصص حد أدنى من الإنفاق عطى التعليم لدعم تحقيق هذا الهدف.

وفي سبتمبر ٢٠١٨ شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج واسع لإصلاح التعليم يهدف إلى الابتعاد بنظام التعليم عن التركيز التقليدي على الحفظ والتلقين والتحول إلى اكتساب المهارات رفيعة المستوى للتفكير النقدي والإبداع والتواصل، حيث تعزز أسس التعلم بدءًا من الصفوف المبكرة، وتقدم منهجًا حديثًا مدفوعًا بموارد تعلم بديلة، تليفزيونية ورقمية، وتعتمد نظامًا جديدًا لتقييم الطلاب، وعلى الرغم من هذا التحول المهم.

وأُحرز تقدم كبير في تنفيذ أجندة إصلاح التعليم، يستهدف هذا الإصلاح ٢٥ مليون طالب و١.٢ مليون معلم والعاملين من غير المعلمين و٥٠ ألف مدرسة حكومية (تشكل٩٠٪ من عدد المدارس الحكومية).

وتشمل المعالم الرئيسية لهذا الإصلاح ما يلي: تطبيق المناهج الجديدة، وتوفير التدريب اللازم لمعلمي رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي، وإجراء دراسة تشخيصية لأوضاع رياض الأطفال لتحديد نقاط القوة والفرص المتاحة لتعزيز تطبيق ممارسات التدريس في رياض الأطفال داخل الفصول؛ بالإضافة إلى تطوير موارد تعلم رقمية وتليفزيونية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ ووضع إطار وطني للتقييم للصف الرابع الابتدائي الذي استرشدت به الإدارة الأساسية في ديسمبر 2021، فضلاً عن تصميم امتحانات التعليم الثانوي وإجراؤها للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي مع التركيز على مهارات التفكير رفيعة المستوى.