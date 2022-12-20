مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب «تروسيكل» بالشرقية

وقع حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة حى الأندلس، نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أسفر عن مصرع شخص متأثرًا بإصابته وإصابة آخر.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بوصول مواطن مقيم مركز الحسينية جثة هامدة، وإصابة آخر مقيم الحى 12 مدينة العاشر من رمضان باشتباه نزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل بحى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن مصرع وإصابة الشخصين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان، التي صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.