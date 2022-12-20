الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة خسائر حريق مطعم في مركب نيلي بالمعادي

حريق مطعم في مركب
حريق مطعم في مركب نيلي

تجري مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، معاينة لآثار حريق شب في مركب نيلي في منطقة المعادي؛ لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به.
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم بمركب نيلى فى منطقة المعادى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وجرى تكثيف التحريات لبيان تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق من عدمه. وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

إصابات حصر الخسائر منطقة المعادى مركب نيلي

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