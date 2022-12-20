معاينة خسائر حريق مطعم في مركب نيلي بالمعادي

تجري مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، معاينة لآثار حريق شب في مركب نيلي في منطقة المعادي؛ لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم بمركب نيلى فى منطقة المعادى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وجرى تكثيف التحريات لبيان تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق من عدمه. وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.