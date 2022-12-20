الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير تنمية بشرية: تحميل الأطفال المسئولية يكون بعد الـ10 سنوات «فيديو»

جريدة الدستور

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن الأطفال في المراحل الأولى من حياتهم لا يستوعبون فكرة تحمل المسئولية، إذ إن الأطفال وحتى عمر الـ10 سنوات لا يمكنهم تحمل المسئولية بالصورة المتعارف عليها عند الكبار، إنما يقتصر الأمر في هذه المرحلة المبكرة على توجيه الآباء لهم لتنفيذ بعض الأمور البسيطة مع الحديث معهم باستمرار على أن الآباء يستهدفون مصلحتهم.

أهمية استبدال أسلوب الصراخ والتهديد

ونوه إلياس، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال عليهم أن يستمعوا إلى الآباء وتنفيذ ما يقولونه لهم، مشددًا على أهمية استبدال أسلوب الصراخ والتهديد لطلب الأشياء من الأطفال بأسلوب النصح والشرح لسبب تنفيذ هذه الأوامر.

وأضاف أن الأطفال بعد عمر الـ10 سنوات يمكنهم تنفيذ بعض المسئوليات البسيطة كترتيب السرير بعد الاستيقاظ من النوم، مشددًا على ضرورة عدم استخدام العنف عند توجيه المسئوليات للأطفال، إذ من الضروري أن يترك الآباء للأطفال الوقت اللازم لتنفيذ هذه المسئوليات مع تقديمهم للمساعدة حال احتاج الأطفال لذلك.

وأوضح خبير التنمية البشرية، أنه من الضروري التأكد من أن الأوامر والمسئوليات التي سيطلبها الآباء من أطفالهم سهلة التنفيذ، فلا يمكن الطلب من الطفل ترتيب ملابسه أو وضعها على الشماعات وهو لا يستطيع الوصول إلى هذه الأرفف أو الشماعات، لافتًا إلى أهمية أن تتضمن المسئوليات اهتمام الطفل بنظافته الشخصية من غسل أسنانه وتغيير ملابسه وغسل الوجه واليدين.

خبير تنمية بشرية تحميل الأطفال المسؤولية يكون الـ 10 سنوات

مواد متعلقة

خبير: مصر تشهد بالفترة الأخيرة العديد من الاكتشافات الأثرية

منسق «حياة كريمة» بالأقصر: نسعى إلى تقديم خدمة لائقة للمواطنين (فيديو)

«إكسترا نيوز» تعرض تقريرًا عن عودة الحياة لطبيعتها فى شمال سيناء

منسق «حياة كريمة» بالفيوم تكشف جهود المبادرة بالمحافظة (فيديو)

بالتفاصيل.. جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (فيديو)

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. حزب مستقبل وطن ينظم مبادرة «شتاء دافئ» «فيديو»

خبير: إيلون ماسك اقترب من زرع رقاقات بأدمغة البشر لمعالجة الخلايا العصبية

باستخدام الذكاء الاصطناعى.. تفاصيل مشروع مصرى لزيادة إنتاجية الزيتون (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سقوط أمطار خفيفة فى الإسكندرية (صور)

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

بمشاركة 60 شركة.. وزير التجارة يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الثالث عشر

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

سفارة روسيا بواشنطن: تمكنا من إعادة المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية

بعد طرد الاحتلال الإسرائيلى للمحامى الفلسطينى الفرنسى.. الأمم المتحدة: «جريمة حرب»