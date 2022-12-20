خبير تنمية بشرية: تحميل الأطفال المسئولية يكون بعد الـ10 سنوات «فيديو»

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن الأطفال في المراحل الأولى من حياتهم لا يستوعبون فكرة تحمل المسئولية، إذ إن الأطفال وحتى عمر الـ10 سنوات لا يمكنهم تحمل المسئولية بالصورة المتعارف عليها عند الكبار، إنما يقتصر الأمر في هذه المرحلة المبكرة على توجيه الآباء لهم لتنفيذ بعض الأمور البسيطة مع الحديث معهم باستمرار على أن الآباء يستهدفون مصلحتهم.

أهمية استبدال أسلوب الصراخ والتهديد

ونوه إلياس، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال عليهم أن يستمعوا إلى الآباء وتنفيذ ما يقولونه لهم، مشددًا على أهمية استبدال أسلوب الصراخ والتهديد لطلب الأشياء من الأطفال بأسلوب النصح والشرح لسبب تنفيذ هذه الأوامر.

وأضاف أن الأطفال بعد عمر الـ10 سنوات يمكنهم تنفيذ بعض المسئوليات البسيطة كترتيب السرير بعد الاستيقاظ من النوم، مشددًا على ضرورة عدم استخدام العنف عند توجيه المسئوليات للأطفال، إذ من الضروري أن يترك الآباء للأطفال الوقت اللازم لتنفيذ هذه المسئوليات مع تقديمهم للمساعدة حال احتاج الأطفال لذلك.

وأوضح خبير التنمية البشرية، أنه من الضروري التأكد من أن الأوامر والمسئوليات التي سيطلبها الآباء من أطفالهم سهلة التنفيذ، فلا يمكن الطلب من الطفل ترتيب ملابسه أو وضعها على الشماعات وهو لا يستطيع الوصول إلى هذه الأرفف أو الشماعات، لافتًا إلى أهمية أن تتضمن المسئوليات اهتمام الطفل بنظافته الشخصية من غسل أسنانه وتغيير ملابسه وغسل الوجه واليدين.