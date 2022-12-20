«مات بسبب ميسي».. أزمة قلبية تودي بحياة شاب في القليوبية

سيطر الحزن على أهالي منطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، خلال تشييع جثمان شاب في مقتبل العمر توفى بسبب أزمة قلبية عقب فرحته بفوز لاعب كرة القدم المفضل لديه «ليونيل ميسي» وتتويج فريق الأرجنتين في كأس العالم.

وتوفى «مصطفى» عقب تدوينه لحظة فرحه عقب انتهاء المباراة النهائية بكأس العالم على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتب: «أحلى ذكرى في حياتي، وأحسن يوم في حياتي والله»، وتفاجأ أصحابه عقب ذلك بسقوطه منهم مغشيًا عليه فنقلوه لمستشفى العجوزة، وتبين وفاته في الحال.

وشيع أهالي شبرا الخيمة، جثمان الشاب الراحل، فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشبرا الخيمة إلى سرادق عزاء؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الشاب، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.