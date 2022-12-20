الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد قليل.. الحكم على 4 متهمين بقتل مواطن فى المرج

اعدام
اعدام

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على 4 متهمين لاتهامهم في جريمة قتل مواطن وشروع في قتل آخر بالمرج.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي وعاشور فرج إبراهيم، وأمانة السر رجب شعبان ومحمد صابر.

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة لمعاقبتهم وذلك على خلفية اتهامهم في جريمة قتل شخص وشروع في قتل آخر بالمرج.

محكمة جنايات شمال القاهرة قتل مواطن المرج المستشار إبراهيم مصطفى كمال المفتي

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