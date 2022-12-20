اليوم.. «حقوق إنسان النواب» تعقد اجتماعا بحضور وزيرة الثقافة

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة نفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لمناقشة عددًامن طلبات الإحاطة المقدمة للوزارة.

كما تناقش اللجنة طلبات احاطه بشأن انشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة الثقافة تنفيذًا لتوصية رئيس مجلس الوزراء الصادرة في عام٢٠١٧ وتفعيلًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر ٢٠٢١.

ويأتي استحداث الوحدة في إطار وضع رؤية وأهداف استراتيجية بمراحل تنفيذ للتعامل مع المواطن، وإعداد حزم برامج وتدريبللكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.