الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «حقوق إنسان النواب» تعقد اجتماعا بحضور وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة نفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لمناقشة عددًامن طلبات الإحاطة المقدمة للوزارة.

كما تناقش اللجنة طلبات احاطه بشأن انشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة الثقافة تنفيذًا لتوصية رئيس مجلس الوزراء الصادرة في عام٢٠١٧ وتفعيلًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر ٢٠٢١.

ويأتي استحداث الوحدة في إطار وضع رؤية وأهداف استراتيجية بمراحل تنفيذ للتعامل مع المواطن، وإعداد حزم برامج وتدريبللكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الدكتورة نفين الكيلاني الوطنية لحقوق الانسان حقوق الإنسان بمجلس النواب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

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