الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طرح أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز منتصف 2024

صورة الملك تشارلز
صورة الملك تشارلز

كشف "بنك إنجلترا"، الإثنين، عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، مشيراً إلى أنّ هذه النقود المصنوعة من البوليمير ستطرح للتداول اعتباراً من منتصف 2024.

وأعلن المصرف المركزي البريطاني في بيان أنّ "صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع" وهي 5 و10 و20 و50 جنيهاً استرلينياً، من "دون أيّ تعديل آخر" في تصميمها.

وصورة الملكة إليزابيث مطبوعة حالياً على أحد وجهي العملة النقدية وكذلك أيضاً داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة. 

وستحلّ صورة تشارلز الثالث محلّ صورة والدته في كلا هذين المكانين، بحسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.

وقال متحدث باسم البنك المركزي البريطاني لوكالة فرانس برس: إنّ الصورة التي طبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة "قدّمتها العائلة المالكة في عام 2013"، مشيراً إلى أنّ الملك وافق على الرسمة النهائية التي أنجزت في الأشهر الأخيرة.

عملية تدريجية

وفي 2016 بدأت المملكة المتّحدة عملية تدريجية لاستبدال العملات الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمير. 

والعملات الجديدة ستصنّع تالياً من مادة البوليمير وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل لكي تكون جاهزة للتداول اعتباراً من منتصف 2024.

وسيستمرّ تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة وهي لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك "لتقليل الأثر البيئي والمالي"، وفقاً لتوجيهات القصر الملكي، بحسب البيان.

وفي مطلع ديسمبر طرح المصرف المركزي في الأسواق أولى النقود المعدنية التي نقشت عليها صورة الملك تشارلز الثالث.

وفي المملكة المتّحدة حالياً حوالي 27 مليار قطعة نقدية عليها صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. 

وهذه النقود ستظلّ بدورها صالحة ولن يتم استبدالها إلا عند تضرّرها أو تلفها.

بنك انجلترا أول عملة ورقية صورة الملك تشارلز الثالث 2024 مصنوعة من البوليمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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