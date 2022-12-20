الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير فرنسى: قطر تستحق الثناء على طريقة تنظيمها أكبر بطولة لكرة القدم

كأس العالم
كأس العالم

قال تقرير فرنسي إن قطر تستحق الثناء على الطريقة التي نظمت بها أكبر بطولة لكرة القدم والطريقة التي استقبلت بها أكثر من مليون مشجع وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لأصغر دولة تستضيف البطولة من حيث المساحة وعدد السكان.

وأضاف موقع قناة “فرانس 24” أن قطر نجحت في تنظيم البطولة بطريقة صحيحة ومذهلة، حيث كانت هناك ملاعب جميلة، وإمدادات لا حصر لها من المتطوعين على ما يبدو، والأمن الذي لا تشوبه شائبة، والنقل المجاني والفعال، فضلا عن أماكن الإقامة التي ارتفعت إلى مستوى التحدي المتمثل في استضافة كأس العالم.

وتابع: أنفقت الدولة الغنية بسخاء على المباني والفنادق والمواصلات: 220 مليار دولار إجمالاً، أكثر بعشرين مرة مما أنفقته روسيا في عام 2018.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل أهداف في قطر أكثر من أي كأس عالم آخر، سجل اللاعبون 172 هدفاً قياسيا- بما في ذلك ستة أهداف حيث نجحت الأرجنتين وفرنسا في تسجيلها في ما يعتبره الكثيرون أفضل نهائي لكأس العالم في التاريخ.

كما هو الحال دائمًا، كانت هناك مباراة غريبة مملة، ولكن بعض المباريات لفتت انتباه عالم كرة القدم حقًا- لا سيما في مرحلة المجموعات، والتي شهدت فوزًا مفاجئًا للمملكة العربية السعودية على الأرجنتين، وفوز اليابان المفاجئ على ألمانيا.

وأبهر ليونيل ميسي طوال البطولة- حيث حوّل الأرجنتين إلى قوة غير متكافئة إذا كان مفعمًا بالحيوية- في حين أن سرعة كيليان مبابي المتهالكة ومهاراته في التشطيب الإكلينيكي أنتجت ثمانية أهداف للفوز بالحذاء الذهبي.

استضافة كأس العالم تقرير فرنسي تنظيم البطولة عالم كرة القدم الخليجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

مجلس النواب يواجه وزير الزراعة بأكثر من 150 أداة رقابية اليوم

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

الكيلو بـ 189 جنيها.. أسعار النحاس اليوم فى التعاملات الصباحية

كوريا الشمالية: الاستراتيجية الدفاعية اليابانية الجديدة تخلق أزمة أمنية خطيرة

طن الذرة بـ14500 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو