تقرير فرنسى: قطر تستحق الثناء على طريقة تنظيمها أكبر بطولة لكرة القدم

قال تقرير فرنسي إن قطر تستحق الثناء على الطريقة التي نظمت بها أكبر بطولة لكرة القدم والطريقة التي استقبلت بها أكثر من مليون مشجع وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لأصغر دولة تستضيف البطولة من حيث المساحة وعدد السكان.

وأضاف موقع قناة “فرانس 24” أن قطر نجحت في تنظيم البطولة بطريقة صحيحة ومذهلة، حيث كانت هناك ملاعب جميلة، وإمدادات لا حصر لها من المتطوعين على ما يبدو، والأمن الذي لا تشوبه شائبة، والنقل المجاني والفعال، فضلا عن أماكن الإقامة التي ارتفعت إلى مستوى التحدي المتمثل في استضافة كأس العالم.

وتابع: أنفقت الدولة الغنية بسخاء على المباني والفنادق والمواصلات: 220 مليار دولار إجمالاً، أكثر بعشرين مرة مما أنفقته روسيا في عام 2018.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل أهداف في قطر أكثر من أي كأس عالم آخر، سجل اللاعبون 172 هدفاً قياسيا- بما في ذلك ستة أهداف حيث نجحت الأرجنتين وفرنسا في تسجيلها في ما يعتبره الكثيرون أفضل نهائي لكأس العالم في التاريخ.

كما هو الحال دائمًا، كانت هناك مباراة غريبة مملة، ولكن بعض المباريات لفتت انتباه عالم كرة القدم حقًا- لا سيما في مرحلة المجموعات، والتي شهدت فوزًا مفاجئًا للمملكة العربية السعودية على الأرجنتين، وفوز اليابان المفاجئ على ألمانيا.

وأبهر ليونيل ميسي طوال البطولة- حيث حوّل الأرجنتين إلى قوة غير متكافئة إذا كان مفعمًا بالحيوية- في حين أن سرعة كيليان مبابي المتهالكة ومهاراته في التشطيب الإكلينيكي أنتجت ثمانية أهداف للفوز بالحذاء الذهبي.