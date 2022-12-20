الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 48 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأثمرت الجهود خلال الـ48 ساعة الأخيرة عن ضبط 24 ألفا و597 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

شرطة الكهرباء الداخلية حملات سرقة تيار كهربائي المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية

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