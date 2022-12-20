الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سيدة متهمة بقتل رضيعتها وألقتها فى «بالوعة» بالوراق للجنايات

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة ربة منزل،  للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامها بقتل رضيعتها، بأن تخلصت منها وألقت بجثتها بإحدى بالوعات الصرف الصحي بالوراق.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمة اتفقت مع أخر شريكا لها ويعمل نقاشا بشراء طفل ذكرًا بدلًا من رضيعتها، وذلك لعدم افتضاح أمرها أمام زوجها وأسرته، حيث أنكر المتهم اشتراكه، وبالتحريات أثبتت أنه كان ينوي شراء طفل.

 

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

 

بمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، التى احالت اوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

إحالة ربة منزل الجنايات قتل رضيعتها إحدى بالوعات الصرف الصحي الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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إحالة سيدة متهمة بقتل رضيعتها وألقتها فى «بالوعة» بالوراق للجنايات

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