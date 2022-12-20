الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طلاب عن ندوات التوعية لـ«حياة كريمة»: علمتنا ترشيد المياه وخطورة التغيرات المناخية

دورات حياة كريمة
دورات حياة كريمة

عقدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عددا من اللقاءات والمحاضرات لطلاب المدارس؛ للتوعية بالعديد من الأمور والتعريف بمجهودات المبادرة في خدمة القرى المحرومة والأكثر إحتياجا وتنميتها، وكان ضمن هذه اللقاءات لقاء عقد لطلاب مدارس الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك لتعريفهم بالتغيرات المناخية على البيئة ورفع ثقافة الوعى المائى لديهم.

وفي السياق ذاته قال الطالب محمد عبدالرحمن بمدرسة حسين عوض الابتدائية، مركز الصف، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقدت ندوات للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحى واستخدام المياه بالشكل الأمثل، كما أنها نفذت أنشطة تفاعلية تهدف إلى زيادة الوعى بأهمية المياه.

وأضاف أن أغلب أهالى القرى كانوا يتصرفون بعفوية ويهدرون المياه بدلًا من الحفاظ عليها، لكن الآن، وبفضل الندوات التوعوية التى تعقدها المبادرة الرئاسية، أصبحوا يحافظون على المياه. 

وأشار إلى أن الطلاب في المدرسة تفاعلوا مع الندوة بقوة، وحرصوا على تطبيق ما تعلموه من اليوم الأول، لأنهم أدركوا أن هذه الإجراءات تساعد على توفير المياه لملايين المصريين.

من جانبه أشاد عمران محمد، 49 عامًا، من مركز أطفيح، بما قامت به المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من جهود مضنية فى ملف توعية المواطنين والأجيال الجديدة بأهمية ترشيد استهلاك المياه وبطبيعة المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، مع عملها فى الوقت نفسه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا المجال بالريف المصرى. 

حياة كريمه طلاب المدارس خدمة القرى المحرومة مركز الصف أهالى القرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

الكرملين يستنكر التكهنات حول زيارة بوتين لمينسك

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية

تحذير كورى - يابانى بالرد بحزم على استفزازت كوريا الشمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو