طلاب عن ندوات التوعية لـ«حياة كريمة»: علمتنا ترشيد المياه وخطورة التغيرات المناخية

عقدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عددا من اللقاءات والمحاضرات لطلاب المدارس؛ للتوعية بالعديد من الأمور والتعريف بمجهودات المبادرة في خدمة القرى المحرومة والأكثر إحتياجا وتنميتها، وكان ضمن هذه اللقاءات لقاء عقد لطلاب مدارس الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك لتعريفهم بالتغيرات المناخية على البيئة ورفع ثقافة الوعى المائى لديهم.

وفي السياق ذاته قال الطالب محمد عبدالرحمن بمدرسة حسين عوض الابتدائية، مركز الصف، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقدت ندوات للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحى واستخدام المياه بالشكل الأمثل، كما أنها نفذت أنشطة تفاعلية تهدف إلى زيادة الوعى بأهمية المياه.

وأضاف أن أغلب أهالى القرى كانوا يتصرفون بعفوية ويهدرون المياه بدلًا من الحفاظ عليها، لكن الآن، وبفضل الندوات التوعوية التى تعقدها المبادرة الرئاسية، أصبحوا يحافظون على المياه.

وأشار إلى أن الطلاب في المدرسة تفاعلوا مع الندوة بقوة، وحرصوا على تطبيق ما تعلموه من اليوم الأول، لأنهم أدركوا أن هذه الإجراءات تساعد على توفير المياه لملايين المصريين.

من جانبه أشاد عمران محمد، 49 عامًا، من مركز أطفيح، بما قامت به المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من جهود مضنية فى ملف توعية المواطنين والأجيال الجديدة بأهمية ترشيد استهلاك المياه وبطبيعة المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، مع عملها فى الوقت نفسه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا المجال بالريف المصرى.