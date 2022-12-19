الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام 2022

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 /2023، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت "المحافظ" على آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضًا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.

فى السياق، ناقشت محافظ دمياط آليات استكمال الأعمال المدرجة بالخطة وفقًا للجداول الزمنية المحددة وتنفيذ مشروعات بقطاعات مختلفة، حيث وجهت المحافظ بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الأساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، المهندس أيمن عبدالسلام شديد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث وقعا بروتوكول تعاون لتنفيذ الأعمال المساحية لمشروع التنمية الحضرية "حيّنا" المقرر تنفيذه بمنطقة الشعراء، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

حضر اللقاء اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة الدكتور وعمرو لاشين، مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية بمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندس حسن زين العابدين، رئيس الإدارة المركزية للمساحة لمنطقة شرق الدلتا والقناة والمهندس حسام سليمان مدير عام مديرية المساحة بدمياط.

وذكرت المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى إسناد أعمال الرفع المساحى ومراجعة وتدقيق البيانات المساحية الخاصة بمشروع حيّنا، وكذلك تنفيذ أعمال فصل الحد بين الملكيات العامة للدولة والملكيات الخاصة للجهات الحكومية والأفراد وإعداد المخطط التفصيلى للمنطقة، لافتة إلى أن المحافظة حرصت على تنفيذ هذا التعاون؛ للاستفادة من خبرات الهيئة فى هذا المجال.

محافظ دمياط دمياط منال عوض الخطة الاستثمارية محافظة دمياط

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