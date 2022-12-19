أسامة ربيع: صندوق قناة السويس هدفه إدارة الأزمات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الصندوق الخاص بهيئة قناة السويس هدفه الأساسي تقديم دعم القناة على إدارة الأزمات، إضافة إلى القدرة على القيام بأنشطة اقتصادية عملاقة، لتحسين جودة الحركة الملاحية بالقناة.

تنمية القناة

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقناة السويس وآخر ما توصلت إليه القناة من تنمية وتطوير سبب إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس لمجابهة الطوارئ والأزمات.

صندوق قناة السويس

وأضاف في حديثه، أن صندوق قناة السويس لن يمس على الإطلاق الفائض الذي يتم إعطاءه للدولة، معبراً: "فكرة الصندوق في الأساس تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة وتحويل منطقة القناة لأرض خضراء".

وأشار أسامة ربيع إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على قناة السويس.