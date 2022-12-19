تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري

تصدر البحث عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود، بالدوري المصري للأندية المحترفة، عمليات البحث عبر محركات “جوجل” مؤخرًا.

ويأتي ذلك، عقب سقوط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام فيوتشر إف سي في الجولة الماضية، بهدف لكل منهما، وتوقف رصيده عند 19 نقطة في القمة، ليصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك نقطتين فقط.

مباراة الزمالك

بالإضافة إلى نتائج مباريات اليوم بالجولة الثامنة، والتي شهدت اقتحام فيوتشر صراع المنافسة بكل قوة على القمة عقب فوزه على غزل المحلة بهدف نظيف، ليأتي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، تركا الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود بالدوري المصري

ومن المتوقع أن يخوض فيريرا مواجهة الغد، أمام الحدود بالدوري المصري، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حمزة المثلوني ومصطفى الزناري، وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا"، وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار"، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك لمواجهة الحدود بالدوري المصري

ويدخل الفارس الأبيض، مواجهة الغد، بحثًا عن استمرار نغمة الانتصارات من جهة وانتظار تعثر الأهلي من جهة أخرى، للحفاظ على تصره قمة ترتيب جدول الدوري، في رحلة الزمالك المستمرة للحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي.

كما حذر فيريرا، المدير الفني للقلعة البيضاء، لاعبيه من خطورة المنافس، الذي ليس لديها ما يخسره لاسيما بعد تيذيله قاع جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، وأصبح أقرب الفرق للعودة مجددا للقسم الثاني الموسم المقبل.

موعد مباراة الزمالك والحدود بالدوري المصري

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره الحدود، في تمام السابعة مساء غد، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري (موسم 2022-2023).

القنوات الزمالك لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.