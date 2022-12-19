تشميع مركز علاج إدمان غير مرخص في شطا بدمياط

قامت إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتورة سارة العوضي بالمديرية بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور سامح شطا رئيس العلاج الحر بإدارة دمياط وباسل عبد العزيز وباهر ممدوح.

رافق اللجنة استشارى الصحة النفسية والدكتور امجد ابراهيم وتم ضبط مركز لعلاج الإدمان بمنطقة شطا بدمياط بدون ترخيص أو لافتات علي المنشأة توضح نشاطه ويدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة الطب وبالمخالفة للقانون ولايوجد أى ملفات طبية للمرضي .

وتم إخلاء المركز من المرضى ونقل المرضي لمنشآت طبية مؤهلة ومرخصة لعلاج الادمان حتى يحصلوا على الخدمة الطبية الملائمة وتم غلق وتشميع المركز و تحرير محضر بمركز شرطة دمياط وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

وشدد الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط على التعامل بمنتهى الحزم مع المنشآت التى تدار بدون ترخيص لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها مما لا يُعرض حياه النزلاء المرضي للخطر.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن انتهاء حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال وقد حققت نسب المستهدف الكلي للمحافظة واوضح أن ذلك النجاح يرجع إلى إلتزام جميع الفرق الثابتة والمتحركة بالخطة العامة الموضوعة للحملة على مستوى جميع الإدارات الصحية والتخطيط الجيد للحملة والمتابعة المميزة من مشرفي المديرية والإدارات والتدريب المسبق لأعضاء الفرق المشاركة فضلا عن استعراض نسب المستهدف يوميا ومناقشة اى معوقات وسرعه علاجها من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بجزيل الشكر والتقدير للدكتور عطيه منصور، مدير عام إدارة الوقائي بالمديرية ولكل من ساهم فى نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من الادارات المعاونة ومديرى الإدارات الصحية ومديرى الوقائي ومراقبى التطعيمات ومشرفى الخطوط بالإدارات الصحية والتمريض والرائدات الصحيات وفرق إداره الإعلام والتعليم والاتصال الصحى والمتطوعين من طلبة مدرسة التمريض والجهات التنفيذية على مستوى المحافظة.