طرح برومو فيديو كليب أغنية بوسى الجديدة «ارقص معايا»

طرحت الشركة المنتجة لأحدث أعمال المطربة الشعبية بوسي البرومو الدعائي لفيديو كليب أغنية “ارقص معايا" والتي انتهت من تصويرها الفترة الماضية تمهيدا لطرحها.

ومن المقرر طرح فيديو كليب ارقص معايا للمطربة الشعبية بوسي خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت بوسي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي هاني عبدالكريم، والملحن مدين، والموزع الموسيقي يحيي يوسف، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج محمد القاضي.

وتستعد المطربة بوسي للعودة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة بقوة من خلال عدد من الأعمال الغنائية الجديدة، حيث تنوى تصوير 3 أغنيات أخرى خلال الفترة المقبلة، على أن تطرح هذه الاغانى تباعا واحدة تلو الأخرى.