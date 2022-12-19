ماكرون: الطائرات والسفن الحربية الروسية تمارس سلوكا غير ودى تجاه «الناتو»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن الطائرات والسفن الحربية الروسية تمارس سلوكا غير ودى تجاه دول الناتو.

وأعرب الرئيس الفرنسى عن شكره للبحارة الفرنسيين على مهنيتهم ​​في إطار هذا التفاعل.

وقال ماكرون مخاطبا الجيش على متن حاملة الطائرات شارل ديجول: “أشيد باحترافيتكم خلال تفاعلات مختلفة مع السفن البحرية الروسية التي أظهرت سلوكًا غير ودي إلى حد ما”، دون أن يُصرح عن المزيد من التفاصيل "، وفقا لقناة روسيا اليوم.

الرئيس الفرنسي يعتزم الاتصال بنظيره الروسي للتباحث بشأن أوكرانيا

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، أنّه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتباحث معه حول عمليات القصف والغارات بالمسيّرات التي تشنّها القوات الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمّة أوروبية عقدت في بروكسل، إنّ المسألة الأكثر إلحاحاً اليوم هي مواصلة الدعوة إلى هدنة في القصف والهجمات بالمسيّرات.

وأضاف:"أعتزم الاتّصال بالرئيس بوتين بشأن هذا الموضوع لأنّه من الواضح جدّاً أنّ هذه الهجمات تشكّل في جزء كبير منها (جرائم حرب)، فهي تستهدف بنى تحتيّة مدنية ومدنيين أنفسهم".

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "هذه ليست طبيعة العملية الخاصة التي شنّها بوتين، الحرب التي شنّها في البداية، التي كانت غزو أراضٍ".

وكان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي تتولّى بلاده حالياً رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا دعوَا يوم الثلاثاء إلى "وقف فوري للغارات الجوية والهجمات بالمسيّرات ضد السكان المدنيين والبنى التحتية في أوكرانيا".

وعن هذه الدعوة، قال ماكرون: "أودّ أن نتمكّن من إقناع قوى معيّنة، الصين والهند وغيرهما، بالانضمام إلينا والضغط على روسيا".