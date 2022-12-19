السفير اليابانى يفتتح مشروع إنشاء مركز تنشيط وتدريب الحرف التقليدية بالقاهرة

افتتح السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشي، اليوم الإثنين، مشروع إنشاء مركز تنشيط وتدريب الحرف التقليدية بالقاهرة القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن تم تنفيذ هذا المشروع من قبل مؤسسة قصر النيل الخيرية، باستخدام المنح الشعبية اليابانية البالغة 85,749 دولارا أمريكيا.

ويساهم المشروع في تعزيز الصناعات التقليدية في منطقة القاهرة القديمة من خلال توفير التدريب المهني في الحرف التقليدية لحوالي 40 شابا وشابة يعيشون في المنطقة، وتمكين حوالي 150 من السكان المحليين والطلاب من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المحلية، بما في ذلك المشاركة في معارض المنتجات والندوات التي تنظمها مؤسسة قصر النيل، وفقا لبيان السفارة اليابانية بالقاهرة.

من جانبه، أعرب الدكتور صلاح زكي والدكتور علاء الحبشي، الأستاذ بجامعة المنوفية ومدير المشروع، إلى جانب متحدثين آخرين، عن خالص تقديرهم لمساعدة اليابان في دعم تعاقب التقنيات التقليدية في مصر بشكل عام وهذا المشروع بشكل خاص.

السفير اليابانى يعرب عن سعادته فى الحفاظ على المنطقة التاريخية وإحياء المجتمع

كما أعرب السفير عن سعادته بالدور الياباني في الحفاظ على المنطقة التاريخية وإحياء المجتمع من خلال برنامج المنح الشعبية الياباني.

وحضر الحفل نجاران يابانيان وهما موريتا وياسودا من مدينة كانازاوا وتبادلا معرفاتهما وخبراتهما بالإضافة إلى تبادل المهارات والثقافة التقليدية مع النجارين الشباب في المجتمع المحلي من خلال تقنية الأعمال الخشبية اليابانية التقليدية "كوميكو".

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج منح المساعدات اليابانية "منح المساعدة لمشاريع الأمن الإنساني على مستوى الشعبي"، والذي يقدم دعما ماليا مباشرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتدريب المهني وتمكين المرأة والبيئة وغيرها.

وقدمت اليابان حوالي 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994 ، ودعم 174 مشروعا.