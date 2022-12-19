عودة النقاز.. الجمل يعلن عن قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى بالدورى

أعلن أيمن الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة إنبي، غدًا في الدوري المصري.

وقرر الجمل، القائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد، ضم 20 لاعبا لقائمة مباراة إنبي.

وتعد مواجهة الغد، هي الثالثة على التوالي، للجمل على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المسئولية بدلا من الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وشهدت قائمة الدراويش، عودة التونسي الدولي حمدي النقاز مجددا، بعد تعافيه من الإصابة، عقب تماثله للشفاء من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، التى أبعدته عن مباريات الفريق الفترة الأخيرة.

بينما شهدت القائمة غياب كل من محمد فوزي ومحمد بن خماسة، وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي، وذلك لأسباب مختلفة.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري المصري

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي، في الثالثة إلا ربع عصر، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي بالدوري المصري

وجاءت اختيارات الجمل لمواجهة إنبي على النحو التالي:

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبدالمنعم – محمد كوكو.

فى خط الدفاع .. عصام صبحي – حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن.

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – أحمد مدبولي – صالح جمعه – ياو أنور.

فى خط الهجوم .. باسم مرسي – فراس شواط.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري المصري

تنقل مباراة الإسماعيلي وإنبي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

موقف الإسماعيلي بالدوري المصري

يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات و4 هزائم، بينما لم يتذوق الفريق طعم الانتصار حتى الآن، لتكون بمثابة نسخة مكررة من نتائج الدراويش السيئة في افتتاحية النسختين الماضيتين من الدوري.