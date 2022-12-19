الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عودة النقاز.. الجمل يعلن عن قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى بالدورى

حمدي النقاز
حمدي النقاز

أعلن أيمن الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة إنبي، غدًا في الدوري المصري.

وقرر الجمل، القائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد، ضم 20 لاعبا لقائمة مباراة إنبي.

وتعد مواجهة الغد، هي الثالثة على التوالي، للجمل على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المسئولية بدلا من الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وشهدت قائمة الدراويش، عودة التونسي الدولي حمدي النقاز مجددا، بعد تعافيه من الإصابة، عقب تماثله للشفاء من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، التى أبعدته عن مباريات الفريق الفترة الأخيرة.

بينما شهدت القائمة غياب كل من محمد فوزي ومحمد بن خماسة، وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي، وذلك لأسباب مختلفة.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري المصري

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي، في الثالثة إلا ربع عصر، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي بالدوري المصري

وجاءت اختيارات الجمل لمواجهة إنبي على النحو التالي:

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبدالمنعم – محمد كوكو.

فى خط الدفاع .. عصام صبحي – حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن.

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – أحمد مدبولي – صالح جمعه – ياو أنور.

فى خط الهجوم .. باسم مرسي – فراس شواط.

 

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري المصري

تنقل مباراة الإسماعيلي وإنبي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

 

موقف الإسماعيلي بالدوري المصري

يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات و4 هزائم، بينما لم يتذوق الفريق طعم الانتصار حتى الآن، لتكون بمثابة نسخة مكررة من نتائج الدراويش السيئة في افتتاحية النسختين الماضيتين من الدوري.

أيمن الجمل الاسماعيلى الدورى المصرى انبى التونسي الدولي حمدي النقاز حمدي النقاز قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

«رجال الأعمال» تبحث مع سفير أستراليا الجديد فرص تعزيز التبادل التجاري

«قضايا الدولة» تُعيد أرضًا لمحافظة القاهرة بـ400 مليون جنيه

الرئيس السيسى يوجه بعقد مؤتمر سنوى لنشر الوعى المجتمعى بأهمية القضية السكانية

مجلس الدولة تحجز دعوى عزل «عبدالله رشدى» وحظر صفحاته الإلكترونية للتقرير

محافظ أسوان يضع حجر الأساس لكومباوند «حياتى» العمرانى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو