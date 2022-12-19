الجنايات تعاقب فكهاني بالسجن 15 عاما لقتله زوجته بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، فكهاني، بالسجن 15 سنة بتهمة قتل زوجته بمركز دشنا شمالي قنا.

وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بتلقي غرفة النجدة بلاغا من إحدى السيدات يفيد بوفاة سيدة بقرية فاو بمركز دشنا واستعداد الأهالي لأداء صلاة الجنازة عليها، دون الحصول على تصريح دفن ووجود شبهة جنائية.

وبانتقال قوات الشرطة ومأمور مركز شرطة دشنا، والتحفظ على الجثة لعدم وجود تصريح دفن تبين أنها لسيدة تدعى “نجوى.غ. ف” البالغة من العمر 45 عاما، ربة منزل ومقيمة بقرية فاو قبلي ولها محل إقامة آخر بإمبابة بالقاهرة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة تبين أنها مصابة بكدمات وسحجات وبعد الإصابات بمناطق مختلفة من الجسم.

وكشفت التحريات التي قادها اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، تبين أن زوجها “الرابط ف م” البالغ من العمر 53 عاما، بائع خضار، قام بالتعدى عليها بالضرب مستخدما “كوريك معدني” بعدما أدعى في التحقيقات الأولية سقوطها من الطابق الثاني من المنزل.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لكثرة الخلافات مع زوجته وعدم انصياعها لكلامه، فقام بالتعدي عليها بالضرب وأحدث بها إصابات أدت لوفاتها.

وأكد المتهم أنه كان دائم الخلاف مع زوجته وأنها لم تكن تسمع كلامه وفى المرة الأخيرة قام بالتعدى عليها بالضرب مستخدما “كوريك معدني” وضربها وحبسها داخل غرفتها، ولما توفت قام بتغسيلها وتكفينها، بعدما أعلن داخل القرية وفاتها، وتجمع المشيعون أمام المنزل، وأثناء أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد السراج بالقرية، فوجئ بحضور الشرطة التى سألته عن تصريح الدفن، فكانت إجابته “النهاردة الجمعة ومفيش موظفين”، وتم التحفظ على الجثة.