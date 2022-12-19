رسميًا.. كريم بنزيما يُنهى الجدل ويعلن اعتزاله اللعب دوليًا

أعلن كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا، رسميًا، اليوم الإثنين، عن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده بعد يوم واحد فقط من خسارة لقب كأس العالم على يد الأرجنتين.

وكتب بنزيما عبر حسابه بـ“تويتر”: “لقد بذلت الجهد والأخطاء التي اُرتكبت حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك، لقد كتبت قصتي وتنتهي قصتنا”.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

وغاب بنزيما عن بطولة كأس العالم 2022 رفقة منتخب بلاده فرنسا؛ بسبب إصابته وشعوره بآلام في عضلات الفخذ، ولكن ديشامب قرر عدم استدعاء أي شخص ليحل محل اللاعب.

وبناءً عليه، أوضح فيفا أن بنزيما رسميًا جزء من القائمة، وبالتالي يمكنه العودة والمشاركة في أي مباراة، ولكن ديشامب أكد أن اللاعب ليس مع المجموعة المشاركة في مونديال 2022.

يذكر أن كريم بنزيما قد عاد إلى منتخب فرنسا في عام 2021 الماضي، بعد غياب 6 سنوات.

صحيفة فرنسية تكشف سبب تدهور العلاقة بين بنزيما وديشامب

من جانبها، كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن سبب تمرد بنزيما على مؤازرة ودعم زملائه في منتخب فرنسا قبل خوض نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه في يوم 19 نوفمبر الماضي، عندما اضطر بنزيما لمغادرة معسكر فرنسا؛ بسبب إصابته، تدهورت علاقته بمدربه ديشامب، وأصبحت شبه منقطعة بينهما.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم استعداد بنزيما لبذل قصارى جهده للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم، إلا أن الجهاز الفني لم يكن لديه الصبر ولم يرغب في مشاركته، ليطرده من المعسكر- حسب وصف الصحيفة-.

وأوضحت «ليكيب» في تقريرها، أن ديشامب لا ينسى تجاهل بنزيما له في حفل "الكرة الذهبية" التي توّج بها اللاعب.

وبعد تتويج بنزيما بجائزة "الكرة الذهبية"، وجه الشكر فقط إلى زين الدين زيدان، مدربه السابق في ريال مدريد، ولم يُشد بمدربه ديشامب.