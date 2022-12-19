الفنان هشام إسماعيل وزوجته ضيفا برنامج «واحد من الناس».. الليلة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة الفنان هشام إسماعيل وزوجته في العاشرة مساء اليوم الإثنين.

ويتحدث عن بدايته الفنية وهل دخل مجال الفن بالصدفة وعلاقته بالمخرج خالد جلال؟ وهل مسرحية "قهوة سادة" كانت وش السعد على موهبته وعلى حياته العاطفية؟ وما السبب وراء قلة أعماله على الرغم من موهبته الكبيرة؟

كما يتحدث عن إتقانه للهجة الصعيدية وأمنيته تقديم شخصية الرئيس عبد الناصر وشخصية أبو لهب، وعن عشقه لشخصية فزاع فى مسلسل "الكبير" مع النجم أحمد مكي ونجاحها الكبير.

كما تتحدث زوجته الفنانة شيماء عن شخصية "نوسة "والتي قدمتها فى فيلم عسل أسود وأيضا العديد من الشخصيات الاخرى، ويكشف هشام عن موهبة التقليد لديه والشخصيات التي يقلدها وحبه للغناء.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين قناة" الحياة".