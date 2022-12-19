«طاقة النواب» توافق على اتفاقية الهيدروجين الأخضر بين مصر وفرنسا

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"."

و قال المهندس أحمد محروس، ممثل وزارة الكهرباء، إنه سيتم إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفي ضوئها سيتم تحديد الأولويات المصرية مع الجانب الفرنسي في مجالات التدريب والدعم الفني.

وأكد حسام عوض الله أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتسريع في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات.

وقال حسام عوض الله إن مصر وقعت العام الماضي اتفاقية مع شركة ديمى البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة "سيمنس" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.