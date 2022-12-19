المريخ يعلن إقامة مبارياته على ملعب الهلال في دوري أبطال إفريقيا رسميا

أعلن نادي المريخ السوداني، اليوم، إقامة مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب (الجوهرة الزرقاء)، معقل مواطنه نادي الهلال.

وقال المريخ على لسان هيثم محمد نور المدير العام المكلف لنادي المريخ، في بيان رسمي، أنهم تسلموا موافقة رسمية من نادي الهلال باستضافة استاد الهلال لمباريات المريخ في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022- 2023).

وأوضح أن الموافقة جاءت رداً على الطلب الذي تقدم به المريخ بتاريخ الإثنين 12 ديسمبر الجاري عبر أيمن مبارك أبوجيبين رئيس لجنة التسيير بالنادي، قبل نهاية فترة مجلسه بيوم واحد، واكتملت الترتيبات عبر الإدارة التنفيذية في الناديين مساء الأحد 18 ديسمبر.

وأضاف البيان: "نادي المريخ ووفقاً للاتفاق بينه ونادي الهلال سيكون ملتزماً بلائحة الاستثمار الخاصة باستاد الهلال".

وقدم هيثم محمد نور الشكر لرئيس نادي الهلال، هشام السوباط وأعضاء مجلسه، مبيناً أن خطوة إقامة مباريات المريخ في السودان من شأنها أن تخدم المريخ والكرة السودانية بشكل عام.

وأضاف: "ندعو الجماهير المريخية للالتفاف أكثر حول الفريق في الفترة المقبلة والتحضير مبكراً لدعمه حتى يحقق نتائج تقوده إلى الدور القادم من أبطال إفريقيا، عهدنا دائماً مع الجماهير تقديم نموذج رائع للتشجيع والمساندة التي تعكس الوجه المشرق لنادي المريخ".

ويتواجد فريق المريخ في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري الأبطال، والتي تضم أيضًا كلا من الترجي التونسي والزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.

وسيستهل المريخ، مشواره في المجموعة، بمواجهة مضيفه الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي)، والمقرر إقامتها أحد يومي 10 و11 فبراير المقبل.



