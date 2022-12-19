الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق تريلا دهس 3 سيارات في الزيتون

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حجز سائق التريلا على ذمة التحقيق لاتهامه بتحطيم ٣ سيارات وإصابة شخص بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده وفقد السيطرة على التريلا وجارٍ إجراء تحليل مخدرات له لبيان قيادته تحت تأثير المخدر من عدمه. 

وكانت العناية الالهية قد أنقذت عدد من قائدي السيارات ومستقلي الطريق بمنطقة الزيتون من كارثة بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائق تريلا ودهس ٣ سيارات ملاكي بحلمية الزيتون.

تلقت شرطة النجدة بلاغاً بوقوع تصادم مروع بمنطقة الحلمية بعد دهس تريلا لعدد من السيارات ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل مصاب للمستشفى.

وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق، وتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق التريلا واقتياده لقسم الشرطة لإجراء تحليل مخدرات له وجار العمل على تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث. 

حجز سائق سائق التريلا منطقة الزيتون حلمية الزيتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تجديد حبس عصابة الاتجار فى البشر بالجمالية

نيويورك تايمز: مسار سيناء يضع مصر فى صدارة خريطة السياحة بالشرق الأوسط

«التموين» تصدر تشكيل واختصاصات لجنة إدارة مشروع تطوير ورش ومصانع المشغولات الذهبية

مصرع مسن وحفيده انهار عليهما حائط في منشأة القناطر

الزحف المُربح.. «الدستور» ترصد عالم تجارة الأبراص في مصر (تحقيق)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو